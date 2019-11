A Vienna per un scintillante Natale a tempo di valzer

È qui che si allestisce anche il Piccolo Incanto del Ghiaccio, una pista di pattinaggio di 3.000 metri quadrati. Intorno al Mercatino di Gesù Bambino si trova l'Incanto del Natale viennese, un fiabesco paesaggio illuminato a festa con un ricco programma per bambini.



Mercatino dal 1772 - A chi tiene alla tradizione è consigliato l'Antico Mercatino natalizio in piazza Freyung, che ha luogo regolarmente dal lontano 1772. Molto diverso è invece l'Inverno al MQ, caratterizzato da un paesaggio invernale moderno. Coloro che sono interessati all'arte e all'artigianato non possono non visitare l'Art Advent in piazza Karlsplatz e i romantici saranno affascinati dalle stradine biedermeier del Mercatino natalizio allo Spittelberg. Chi vuole conoscere lo splendore imperiale del passato non può perdere il Mercatino di Natale alla Reggia di Schönbrunn, ai villaggi natalizi davanti al Palazzo del Belvedere e in Maria-Theresien-Platz. Numerosi mercatini inoltre offrono un programma a misura di bambino.



Musica nelle piazze e nelle vie - Oltre al vin brulè e ai biscottini nel periodo dell'Avvento non può naturalmente mancare la musica. A diversi mercatini dell'Avvento si esibiscono ensemble di fiati e cori, ad esempio in piazza Freyung e davanti alla Reggia di Schönbrunn. Al Municipio i fine settimana dell'Avvento hanno luogo i Canti internazionali dell'Avvento, in occasione dei quali si possono ascoltare i canti di cori di tutto il mondo. Suoni natalizi echeggiano anche nella chiesa Annakirche nel centro storico di Vienna. Qui nell'ambito del festival trombettistico Trompetenzauber si possono ascoltare canti dell'Avvento e classiche melodie internazionali.



I piccoli cantori e musica barocca - Ulteriori concerti prenatalizi si allestiscono al Duomo di Santo Stefano, alla Chiesa dei Minoriti, nonché alla Chiesa dei Cappuccini. Il Wiener Konzerthaus per preparare il suo pubblico al Natale propone celebri cantanti lirici che interpretano tradizionali melodie natalizie in occasione del concerto di gala Christmas in Vienna. I Piccoli Cantori di Vienna invece si esibiscono nella loro sala da concerto MuTh. Al Palais Lobkowitz hanno luogo concerti prenatalizi che l’ensemble Clemencic Consort interpreta con strumenti originali barocchi.



