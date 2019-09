Donnavventura sul red carpet di Venezia

I festeggiamenti si aprono con una cena di gala del prestigioso palazzo Pisani Moretta, affacciato sul Canal Grande. Nel portego finemente affrescato e illuminato dalla calda luce delle candele, una tavola sfavillante attende gli ospiti, che vengono deliziati dai piatti preparati dallo chef stellato Emanuele Scarello.



Il giorno successivo è quello del red carpet. All’hotel Ausonia e Hungaria il direttore di Rete4, Sebastiano Lombardi, e le quattro donnavventura chiamate a rappresentare il programma, vengono intervistate dalla stampa, in primis da Caterina Ruggeri, giornalista Mediaset.



L’appuntamento successivo è nella private louge dell’hotel Excelsior, dove sono arrivate altre donnavventura, in abito lungo per l’occasione, ma sempre con l’iconico e inseparabile cappello!



Nel frattempo, sul tappeto rosso sfilano le celebrities, ma la stella più splendente è quella di Meryl Streep, radiosa e altera allo stesso tempo, un’autentica diva. I minuti scorrono lenti ma e red carper chiama. il momento è arrivato! Viene annunciata la presenza di Donnavventura, le ragazze in divisa avanzano sul tappetto rosso, accompagnate dal direttore di Rete4 e da Maurizio Rossi, ideatore e produttore del programma. L’accoglienza e il calore sono quelli riservati alle grandi star, l’emozione sul red carpet è palpabile e i protagonisti sono abbagliati dai flash dei fotografi schierati sui due lati del tappeto.



Donnavventura, nata fra le dune del deserto del Sahara, celebra i suoi 30 anni di storia sotto ai riflettori della Mostra Internazionale del Cinema Venezia.