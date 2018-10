Donnavventura: Saint Tropez e Porquerolles

Una cittadina dal grande fascino, Saint Tropez è vivace, colorata e affascinante, tanto da essere fonte di ispirazione per numerosi pittori di strada. Incanta tutti e non a caso, è una delle mete più frequentate ed amate della Costa Azzurra. Una volta questa cittadina aveva un grande fascino fuori dal tempo, che oggi è riuscita a preservare nella sua atmosfera. Incanto e stravaganza, sono questi gli elementi che rendono Saint Tropez la meta preferita del turismo d’élite.

Traverse de la Garonne è la via principale dello shopping, ospita infatti i negozi più lussuosi, un vero e proprio paradiso per gli acquisti.



Fino agli anni Cinquanta Saint Tropez era un piccolo villaggio di pescatori, è poi salita alla ribalta internazionale soprattutto grazie ai molti personaggi dello spettacolo che hanno iniziato a frequentarla, a partire dalla mitica Brigitte Bardot. È proprio questa cittadina a fare da sfondo nel celebre film “Piace a troppi” che consacrò l’attrice come icona di stile. L’atmosfera che si respira in questa piccola perla della costa francese cela una duplice anima, città del bel vivere e pittoresco Paese tra Costa Azzurra e Provenza.

La spiaggia più rinomata di Saint Tropez è La Pamplona, una lunga striscia di sabbia, dove si affacciano i ristoranti più esclusivi.



Dirigendosi da Saint Tropez verso sud-ovest, dopo un susseguirsi continuo di calette, ognuna con il suo angolo di mare cristallino, si arriva sull’isola di Porquerolles. Qui l’acqua è talmente limpida da mostrare la consistenza del fondale.

Su quest’isola si gira in bicicletta, fatta eccezione per qualche abitante del luogo che è dotato di veicoli elettrici; una scelta fatta per preservare la sua naturale bellezza. È un’isola verde e rigogliosa, ricca di vigneti, pini ed eucalipti. L’80% del suo territorio fa parte del Parco nazionale di Port-Cros, il secondo più antico parco nazionale francese. Uno dei punti più panoramici dell'isola è il “mulino della felicità”, che domina l’intero golfo.



Porquerolles è un piccolo angolo di paradiso con scorci da sogno, dove l’ambiente viene preservato grazie a rigide norme di protezione naturalistica e dove gli unici rumori sono quelli delle cicale, del fruscio del vento e delle onde. Questa è l’isola più grande e occidentale dell’arcipelago delle Isole di Hyères e nel 1912 fu acquistata dall'imprenditore François Joseph Fournier come regalo di nozze per la moglie.

Possiamo quindi dire che la Costa Azzurra riserva piccole cittadine ricche di fascino e un paesaggio incontaminato disseminato di gioielli naturali da scoprire e conoscere. Una meta suggestiva per una vacanza originale.