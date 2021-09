Donnavventura: Parigi, una promessa di stupore

Addentrandoci nelle bellezze di questa città, iniziamo con il citare l’Opéra National de Paris, una delle attrazioni principali della capitale francese. Imponente, sfarzosa, regale ed elegante, è, infatti, considerato uno degli edifici neo-barocchi più belli al mondo ed è composta da due strutture principali: Opéra Garnier e Opéra Bastille.

Place Vendôme è una delle più belle espressioni dell’architettura classica francese. Fu fatta costruire da Luigi XIV nel 1686 per ospitare la Biblioteca Reale. La piazza, una delle mete preferite dagli amanti dello shopping, è famosa anche per la presenza del Ministero della Giustizia e di rinomati hotel di lusso come l’Hotel Ritz.

Non molto distante si trova il più famoso museo di Parigi: il Museo del Louvre. Si trova nel Palazzo del Louvre, una fortezza del XII secolo, ampliata e riformata in varie occasioni. Il museo aprì le sue porte nel 1793, mostrando un nuovo modello di museo di pubblica fruizione. Vanta il primato di essere il museo più visitato al mondo, offrendo ai suoi visitatori opere d’arte che abbracciano cinque millenni di storia.

Un altro fulcro d’arte parigino è il Centre Pompidou, inaugurato nel 1977 in uno dei quartieri più antichi della città. La sua fu un’opera pioniera dell’architettura contemporanea, capace di creare un interessante contrasto con il grigio paesaggio urbano della zona, grazie ai tubi colorati dell’esterno del suo edificio.

Qui è ospitata una delle più grandi collezioni di arte moderna e contemporanea d’Europa e trovano spazio anche design, fotografia, architettura e opere multimediali, oltre ad una biblioteca pubblica, sale cinematografiche e teatrali, spazi per attività pedagogiche e un centro di ricerca sulla musica.

A dividere Parigi è il suo fiume, la Senna, lungo le cui sponde si sono sviluppati i quartieri storici della città.

Parigi è anche la città della moda. Il viale dello shopping per eccellenza è l’Avenue degli Champs-Elysées, che costituisce una delle passeggiate più celebri al mondo ed è una delle tappe d’obbligo per tutti i fashion addicted. Ospita i più grandi nomi della moda e viene introdotto dall’imponente Arco di Trionfo, che fu costruito per volere di Napoleone I nel1806, in onore della Grande Armata.

Le Galeries Lafayette sono il più famoso centro commerciale di Parigi e il loro simbolo è la straordinaria cupola neo-bizantina, costruita nel 1912, sotto la quale si raccolgono i vari brand di moda, lusso e bellezza.

Parigi non è solo Arte, storia e moda, ma è anche divertimento. Si dice, infatti, che sia una città che non dorme mai. Il Moulin Rouge si trova nel quartiere di Pigalle, storicamente il più trasgressivo della città, proprio ai piedi di Montmartre.

Un viaggio a Parigi è un’occasione per immergersi nell’arte e nella storia. Una città daI fascino leggendario, in grado di ammaliare chiunque poggi su di lei lo sguardo.