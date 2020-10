Donnavventura: Palazzo di Varignana, charme e relax tra colline verdeggianti

Immerso nell’affascinante scenario dei colli bolognesi e nell’elegante cornice delle colline del borgo di Varignana, si trova Palazzo di Varignana. Scelta ottimale per una fuga romantica, ma anche per famiglie che vogliono trascorrere vacanze o weekend fuori porta, fra natura, storia, arte e la migliore cucina.

Palazzo di Varignana è un’elegante e prestigiosa villa del ‘700, restituita al suo originario splendore, immersa nella natura e particolarmente frequentata da una clientela sia italiana che straniera, interessata perlopiù all'ottima cucina, alle degustazioni di olio e vino, ed al relax.

Donnavventura: Palazzo di Varignana, charme e relax donnavventura 1 di 16 donnavventura 16 di 16 donnavventura 16 di 16 donnavventura 16 di 16 donnavventura 16 di 16 donnavventura 16 di 16 donnavventura 16 di 16 donnavventura 16 di 16 donnavventura 16 di 16 donnavventura 10 di 16 donnavventura 11 di 16 donnavventura 12 di 16 donnavventura 13 di 16 donnavventura 14 di 16 donnavventura 15 di 16 donnavventura 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci Un’antica residenza immersa in grandi spazi verdi e panorami mozzafiato.

Il complesso si adagia su trenta ettari di terreno, suddivisi tra vasti spazi verdi, parchi, fontane d’acqua e panorami mozzafiato.

Questa tenuta rappresenta per estensione il più grande uliveto di tutta l'Emilia Romagna, ci sono circa 70 mila ulivi in 100 ettari di terreno.

Eccellenza agricola del palazzo è proprio l'olio extravergine d'oliva, un olio di altissima qualità, che ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Silver Award negli stati uniti e il Gold Prize a Tokyo.



A Palazzo di Varignana è possibile fare una degustazione di questo pregiatissimo olio extravergine, insieme a un esperto che spiega e guida passo per passo questo viaggio nel gusto.

All'Aurevo si possono degustare pietanze preparate con prodotti a chilometro zero, provenienti dall'orto e dal frutteto della tenuta.



Immersa in un anfiteatro naturale si trova la vigna, che nel 2021 raggiungerà i 42 ettari. Sono coltivati diversi tipi di uvaggi come il Pinot nero, l’Albana e ovviamente il Sangiovese. Se interessati, si può fare una degustazione , sempre guidata da esperti del settore. Palazzo di Varignana vanta un’eccellente spa con esclusivi trattamenti a base di olio d’oliva.

Chi invece preferisce il contatto diretto con la natura può decidere per un goloso picnic. In questa fantastica cornice, Palazzo di Varignana si fonde armoniosamente insieme al paesaggio circostante, morbida campagna emiliana e pendii coltivati a olivi e vigneti.