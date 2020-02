Donnavventura nel blu delle Isole Maldive

Le Maldive sono un arcipelago in continua evoluzione, e non è raro che si formino nuove isole, che noi andremo a scoprire navigando. Raggiungeremo anche l’isola deserta ribattezzata Donnavventura Island, un sogno per chi vorrebbe scappare dalla realtà e vivere a contattato con la natura, nella sua manifestazione più essenziale: palme, sabbia e mare…

Lasceremo per qualche giorno il nostro campo base, per andare alla scoperta di una nuova realtà, non lontano dall’isola di Male, capitale del paese; si tratta della laguna di Emboodooh, costituita da una serie di isole artificiali, sulle quali si trovano resort, ristoranti, locali e tantissime attrazioni. Noi soggiorneremo nel leggendario Hard Rock Cafe, da poco inaugurato qui alle Maldive.

Le Maldive sono protagoniste assoluta della puntata in onda domenica 1 marzo, alle 13.50, su Rete4.

Parola d’ordine, non annoiarsi mai! Esploreremo l’isola in bicicletta, ci sfideremo a beach volley e sperimenteremo anche il flyboard! Si tratta di un passatempo acquatico, costituito da una tavola per i piedi che, ricevendo la spinta derivante dalla pressione dell’acqua, viene proiettata in alto, permettendo di volteggiare sull’acqua.

Ci immergeremo nelle atmosfere ovattate del Café del Mar e assaporeremo specialità diverse, grazie all’incontro di culture e sapori, che si possono ritrovare nei locali della laguna.

Lasceremo Emboodhoo per volare in direzione nord ovest, sino a raggiungere l’atollo di Baa e la suggestiva isola di Finolhu, con la sua lunga lingua di sabbia bianca che si distende per due chilometri. È qui che si trova la bubble room, una stanza racchiusa all’interno di una sorprendente sfera trasparente, dove passeremo una notte osservando il cielo stellato.

Opposte alla lingua di sabbia si trovano le ville sull’acqua, disposte lungo una passerella di legno. Noi soggiorneremo nella più esclusiva, posta proprio all’estremità del pontile; tranquilla, silenziosa e con uno scenario pazzesco davanti agli occhi che osserveremo immerse nella nostra scenografica infinity pool.

Finolhu si trova all’interno di una riserva della biosfera protetta dall'UNESCO e l’imperativo è tutelare l’ambiente. A questo scopo soste adottate strategie diverse, per esempio l'acqua di mare viene convertita in acqua potabile e messa in bottiglie di vetro. Non ci sono né bottiglie né cannucce di plastica. Grande attenzione viene data alla conservazione dell’ecosistema e alla protezione del mare, che qui straborda di vita e colori.



Raggiungeremo l’isola deserta di Mutafushi ed esploreremo la ricca barriera corallina che la circonda e, rientrando verso Finolhu, verremo accompagnate da un branco di delfini festanti.

L’appuntamento con l’ottava puntata di Donnavventura, Grand Raid del Trentennale: dall’Islanda all’Equatore è per domenica 1 marzo, alle 13.50, su Rete4 .