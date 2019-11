Donnavventura: l'arte del vetro di Murano e la Tenuta Venissa

Una tappa obbligata è la New Murano Gallery, una vetreria artistica, dove è possibile ammirare le opere create dai mastri vetrai veneziani. È affascinante ammirare gli abili artisti al lavoro: la materia incandescente assume nuove forme sotto l'estro e le mani sapienti dei mastri. E le Donnavventura non si tirano indietro, vogliono realizzare anche loro delle creazioni in vetro! Interessante è LUab, un laboratorio creativo nato per dare spazio e voce agli artisti del vetro provenienti da ogni parte del mondo. Qui, infatti, oltre a sperimentare, possono esporre i loro pezzi unici.

Per un pranzo davvero esclusivo invece, ci spostiamo sull'isola di Mazzorbo, dove si trova una realtà molto particolare: la Tenuta Venissa.

Ristorante e osteria, nel menù compaiono anche i prodotti del loro orto.

Se km 0 è la filosofia della cucina, lo è anche il fiore all'occhiello di questo luogo ovvero il vino Venissa, un pregiato vino veneto che nasce dall'unico vitigno autoctono di Venezia, l'uva Dorona.

E per concludere in bellezza, non si può che tornare al Lido di Venezia, nell'esclusiva cornice dell'Hotel Ausonia Hungaria, uno dei più bei palazzi liberty della laguna. Qui charme ed eleganza offrono ai clienti un'atmosfera davvero unica. La vera particolarità di questa elegante struttura è la sua spa che trae ispirazione dall'antica tradizione Thailandese e offre trattamenti diversificati in base alle esigenze dei clienti. A volte non serve raggiungere mete lontane per sorprendersi e rilassarsi, le bellezze sono proprio dietro l'angolo!