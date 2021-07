Siamo in Svizzera , pronte a intraprendere una sfida tutta al femminile : la 100% Women Peak Challenge, un’iniziativa che invita le scalatrici a conquistare in cordate di sole donne tutte le 48 cime di oltre 4000 metri della Svizzera. Noi Donnavventura non potevamo perderci quest’occasione!

Comincia così, a bordo del Glacier Express, il treno panoramico che collega St.Moritz a Zermatt, la nostra grande impresa verso la scalata del Breithorn, a quota 4164 metri.

Il Glacier Express propone un vero e proprio viaggio emozionale. Le sue vetrate panoramiche a tutta altezza regalano, infatti, una vista sconfinata su paesaggi straordinari.

Zermatt è un villaggio ai piedi del Cervino, montagna che ha visto imprese alpinistiche di ogni genere, e noi abbiamo la fortuna di poterci godere queste vette. Proprio da qui partiremo accompagnate dalla nostra guida Susanna, verso la nostra meta.

Donnavventura: in Svizzera per una sfida tra le vette Donnavventura 1 di 14 Donnavventura 2 di 14 Donnavventura 3 di 14 Donnavventura 4 di 14 Donnavventura 5 di 14 Donnavventura 6 di 14 Donnavventura 7 di 14 Donnavventura 8 di 14 Donnavventura 9 di 14 Donnavventura 10 di 14 Donnavventura 11 di 14 Donnavventura 12 di 14 Donnavventura 13 di 14 Donnavventura 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo la salita in cabinovia che ci porta ai piedi del Breithorn, ecco che comincia la vera avventura. Munite di ciaspole, corde e moschettoni, inizia in cordata la nostra salita, in tutta sicurezza. A circa 3900 metri, dopo una breve pausa, si inizia a sentire la rarefazione dell’aria. Ripartiamo sempre in cordata, l’ultimo sforzo e raggiungiamo la cresta.

Grandi spazi, paesaggi meravigliosi e tanta emozione! Un’esperienza straordinaria.



Il Monte Breithorn è una montagna che fa parte della catena del Monte Rosa, nelle Alpi Pennine. Conquistiamo la vetta (oltre 4000 metri): una realtà veramente spettacolare e da quassù il panorama lascia senza fiato. Anche il clima è diverso, è fresco e punzecchiante e il sole persevera.

Donne sportive, questa è un’esperienza da non perdere.