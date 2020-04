Donnavventura in Mozambico: un'oasi all'estremo nord del Paese

Da Pemba, l’aeroporto vicino al confine con la Tanzania, percorrendo la pista sterrata di terra rossa verso sud, si incontra di tanto in tanto un villaggio. Tra un villaggio e l’altro, non vi è nulla; solo una natura spettacolare, ricca di flora, fauna, grandi baobab e acacie giganti.

Lungo queste strade sterrate si incontrano carretti e vecchi motorini.

La popolazione del Mozambico è molto allegra; dalla parlata portoghese così musicale, non possono che conquistare. Sempre nella parte settentrionale del Paese, si trova il villaggio di Ngoma, uno dei più importanti. Il villaggio è molto semplice, con capanne di paglia e bambù. Qui gli abitati non sono numerosi e per lo più sono bambini, ecco perché sembra di essere sull’isola che non c’è, l’immaginaria isola di Peter Pan! Le donne sono coperte da stoffe dai colori sgargianti e i bambini corrono sorridendo e giocando.

Ed è proprio a poche centinaia di metri, che inizia la proprietà recintata di Mequfi, all’interno della quale è stato costruito un originale “residence” di lusso: il Diamonds Mequfi Beach Resort. Luogo elegante e raffinato, è un perfetto angolo di mondo in cui rifugiarsi. È la combinazione tra comfort e natura, ad un passo dall'Oceano Indiano. È caratterizzato da esclusive ville modernissime attorno ad un corpo centrale, dove spicca la speciale piscina ovale e la costruzione di un raffinato ristorante, dove si possono degustare piatti gourmet!

Qui la spiaggia è sconfinata, si distende a perdita d’occhio. È perfetta per una cavalcata, poiché si possono lanciare i cavalli al galoppo!

Complice il vento, si può anche sfrecciare veloci praticando il kart sailing. Dalla veranda delle ville, o addirittura dalla finestra, in base alla stagione si possono vedere le balene che transitano nel Canale del Mozambico.

Ritroviamo uno scenario completamente diverso in una delle aree più incontaminate del Paese; da qui si può partire alla volta di incredibili escursioni. Per esempio, ci si può inoltrare tra le fitte mangrovie, che con le loro radici hanno saputo disegnare suggestivi percorsi acquatici e corridoi naturali che conducono fino al mare. Il vero lusso di questo resort è la posizione strategica, isolata dal mondo ed immersa in una realtà che ha dell’incredibile. Il villaggio indigeno da una parte, le mangrovie dall’altra, ed una spiaggia chilometrica che si affaccia sull’Oceano Indiano. Insomma, una realtà molto esclusiva riservata a chi vuole staccare la spina, una chicca degli “Small Luxury Hotels of the world”.

Nelle acque di questo meraviglioso territorio, è inoltre possibile avvistare balene e delfini. Le megattere ogni anno migrano verso i mari caldi ed il loro, è uno degli avvistamenti più emozionanti di tutti.

Il Mozambico è un autentico santuario naturale. Questo Paese è una parte di mondo inaspettato, potente e incontaminato. Dominato da una natura suggestiva, da tutelare e proteggere in tutta la sua bellezza. Il Mozambico, una terra che lascia il segno forte e diretto.