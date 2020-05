Donnavventura: il fascino di Philadelphia 

Situata a soli 150 chilometri da New York, Philadelphia è un connubio vincente tra antico e moderno , tra tradizione e innovazione. Lo stato della Pennsylvania venne scoperto per la prima volta nel 1600 dagli olandesi e poi colonizzato dagli inglesi nel 1664. Conta più di dodici milioni di abitanti e, sul suo territorio, si trova Philadelphia, la prima capitale degli Stati Uniti, che rimase tale fino a quando venne soppiantata da Washington, nei primi anni dell’800.

La storia della città è stata plasmata da cercatori di libertà religiosa e dal genio creativo dello scienziato e politico Benjamin Franklin. Nonostante i moderni grattacieli, qui domina ancora lo spirito di cultura che è stato il retaggio di Philadelphia fin dai tempi in cui Franklin varcava queste strade e che la rendono ancora oggi una delle grandi mete d’America.

Nonostante Philadelphia non sia sede di importanti studi cinematografici, fu location di numerosissimi film, fra cui cinque dei sei film dedicati a Rocky Balboa, interpretato da Sylvester Stallone. Indimenticabile, è la corsa sulla scalinata del Philadelphia Museum of Art, nel primo episodio della saga.

Anche lungo le strade del centro, è impossibile non rivivere le scene di questo film cult senza tempo.

Alla scoperta della città di Rocky e dell' Indipendenza insieme alle inviate del programma di Rete4

Rimanendo sul tema dello sport, non si può non citare lo sport più praticato nel Stati Uniti: il football americano. Uno sport di squadra dai connotati atletici accentuati e di grande spettacolarità. La squadra di questa città è quella dei Philadelphia Eagles, che hanno vinto il Super Bowl nel 2018. Nel cuore storico della città che abbraccia quasi dodici isolati, si erge maestoso l’Independence Hall, l’edificio georgiano di mattoni rossi che ospitò il primo governo americano, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Proprio di fronte all’Independence Hall si trova la campana simbolo della libertà e dell’indipendenza.

Philadelphia, chiamata amichevolmente dai suoi abitanti Philly, è la sesta città più popolosa degli Stati Uniti. È una città ricca di storia; proprio qui, infatti, nel 1776 venne firmata la dichiarazione di indipendenza delle tredici colonie e dieci anni più tardi anche la costituzione americana.

La Hall City è il quartiere più pittoresco della città, dove a suo tempo, visse proprio Benjamin Franklin.

Particolarmente affascinante e interessante è l’Eastern State Penitentiary, il primo penitenziario costruito negli Stati Uniti nel 1829. Qui era stato adottato un programma molto rigido per i detenuti, che erano tenuti in isolamento e costretti ai lavori forzati. Qui sono stati rinchiusi detenuti molto famosi come Al Capone, che vi trascorse circa otto mesi della sua vita. La storia racconta che si fosse fatto arrestare appositamente per scampare alla morte. Al Capone era un bandito nato negli anni ’30 a Chicago, italo americano, ricercato per molti anni anche dall’ FBI. Per queste ragioni, suscitò l’interesse di molti produttori cinematografici che intorno a lui hanno dato vita a diversi film, tra cui “Gli Intoccabili”. Dalle fredde celle del penitenziario passiamo ad una realtà opposta, ovvero al gustoso sapore del più rinomato sandwich di Philadelphia. Questo panino è a base di carne e formaggio ed è stato inventato da un immigrante italiano, Pasquale Olivieri.

Le sorprese di questa città non finiscono! Proprio qui vi è la Philadelphia Dragon Boat Association, una società storica di canottaggio degli Stati Uniti.

Sul dragon boat si pagaia stando seduti su assi di legno, con una pagaia mono pala in fibra di carbonio decorata con qualche disegno, che ricorda la sua origine cinese.

Philadelphia, famosa come la culla della libertà e simbolo della ricerca della felicità, è una città affascinante tutta da scoprire.