Donnavventura: da Tokyo un Natale scintillante 

Ci avviciniamo al Natale e Donnavventura vuole portarvi in un posto speciale… andremo alla scoperta della meravigliosa Tokyo , che in questo periodo dell’anno si veste a festa e brilla con i suoi addobbi.

Il quartiere di Ginza è una vera e propria zona di lusso della città, illuminato a festa per il Natale. Le vetrine brillano come gli interi palazzi dei brand internazionali più blasonati, che fanno a gara per ammaliare con le loro decorazioni. Il clima natalizio è molto forte a Tokyo: qui le luci e gli addobbi creano degli scenari da incanto. Non mancano tocchi bizzarri, come cani vestiti da renna o da Babbo Natale.

Nel quartiere di Shibuya il viale alberato che conduce al parco cittadino si dipinge di blu e colora la notte, creando un’atmosfera magica che ha del surreale. Il più trafficato incrocio cittadino è il Shibuya crossing, autentico tripudio di luci e simboli natalizi. La capitale è misteriosa e affascinante, e in questo periodo dell’anno la Tokyo Tower si dipinge di rosso e spicca con il suo colore acceso.

La metropoli è piena di luci sfavillanti e vivaci decori natalizi ricchi di magia che incantano adulti e piccini.

Il Natale è sinonimo di dolcetti e regali da mettere sotto l’albero… e a Tokyo non manca di certo l’occasione per farne una scorpacciata!

Luci, colori e ancora addobbi… Tokyo sa proprio come vestirsi a festa! È divertente unire tradizioni, usi e costumi, ed ecco che indossare un cappello natalizio su di un kimono diviene estremamente gioioso.

Saitama è una città all’avanguardia, ma ha un cuore antico che batte nel quartiere di Asakusa dove si trova il grande tempio di Sensoji. L’area del tempio è molto affollata e colorata da negozietti deliziosi che vendono oggetti tipici e dolci sfiziosi.

Tokyo è sconfinata, ma i quartieri che costituiscono il nucleo originale non sono così lontani l’uno dall’altro e nel periodo natalizio brillano illuminati con luci e lucette. Insomma, a Tokyo si respira una vera e propria aria natalizia!