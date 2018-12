Donnavventura augura Buon Natale con una puntata speciale

Si comincia con il Belize, un concentrato di vitalità che trova la sua espressione più festosa nel Carnevale di Belize City, che è quanto di più colorato assordante, strabordante ed euforico si possa immaginare. Il Paese è anche ricco di bellezze naturalistiche, prima fra tutte lo spettacolare Great Blue Hole, una dolina carsica subacquea che forma un cerchio perfetto dal colore blu intenso, che spicca nel mezzo del mare turchese.



Seconda meta Abu Dhabi, una città in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove linee e di nuove sfide architettoniche. È impossibile annoiarsi ad Abu Dhabi, gli amanti dell’arte possono visitare il nuovo museo del Louvre, chi predilige la natura può fare un safari fotografico sull’isola di Sir Ban Yas, Yas Marina e il Ferrari World sono perfetti per gli amanti dei motori e per i più piccoli o per agli eterni Peter Pan c’è il Yas Waterworld, un parco acquatico ricco di attrazioni.



E’ la volta del Kenya e di Malindi, meta prediletta dagli italiani, con le sue spiagge e le bellezze della costa come l’insenatura naturale di Mida Creek.

Da Malindi si può facilmente raggiungere lo Tsavo West, uno dei più grandi e più selvaggi parchi nazionali del Kenya, perché sarebbe quasi un delitto venire in questo Paese e non dedicare il giusto tempo ad un safari fotografico.



Voliamo quindi a Singapore una metropoli dove i grattacieli e le architetture ultramoderne convivono armoniosamente con grandi spazi verdi e parchi, coniugando modernità e sostenibilità. Il Marina Bay Sands domina la baia, ma è il Garden By the Bay la cosa più sorprendente: un bosco auto-sostenibile formato da 18 Supertrees che di notte si illuminano a ritmo di musica.



Torniamo in Europa per visitare la Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, un complesso composto da cinque differenti strutture, suddivise in tre aree tematiche: arte, scienza e natura, firmate dall’architetto e ingegnere Santiago Calatrava, nativo della città.



E’ tempo di volare alle Maldive, nell’esclusiva isola di Thudufushi una di quelle più amate da Donnavventura. Il suo lifestyle ci ha conquistato; un ambiente esclusivo e raffinato ma disteso dove godere dell’incontaminata e rigogliosa natura dell’isola, circondata dalla leggendaria acqua cristallina dell’Atollo di Ari. Sull’isola di Hurawalhi gusteremo specialità gourmet a cinque metri di profondità, in uno strepitoso ristorante sottomarino e sull’isola di Medhufaru vivremo una luxory experience al Soneva Jani.

Infine conosceremo il MaRhe, un centro di ricerca scientifica legato all’università Bicocca di Milano.



Dalla sabbia bianca delle Maldive passeremo alle strade polverose dell’Arizona dove a Tombstone rivivremo le atmosfere del vecchio west, assistendo anche alla messa in scena della famosa “Sparatoria all’O.K. Corral”, tra cowboy, pistoleri e baffuti fuorilegge.



Con l’ultima meta natalizia chiudiamo davvero in bellezza, andiamo alle Seychelles, un arcipelago-gioiello incastonato nelle acque calde e azzurre dell'Oceano Indiano. Una delle spiagge più incantevoli è Anse Georgette, che ammiriamo anche dall’alto, e sull’isola di Curieuse incontriamo un animale arrivato direttamente dalla preistoria, la tartaruga gigante di Aldabra, la più grande tartaruga terrestre esistente, un’altra delle meraviglie di questo arcipelago da sogno.



