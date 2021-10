Donnavventura alla scoperta della Basilicata: Matera e il Volo dell'angelo

Questa perla nostrana si trova in Basilicata, la piccola regione dell’Italia meridionale bagnata da due mari, Ionio e Tirreno. È nel 1993 che i Sassi di Matera divengono Patrimonio mondiale dell’Unesco, ed è nel 2014 che è stata eletta Capitale Europea della Cultura per il 2019. Qui sembra che il tempo si sia fermato, regalando uno dei più incantevoli paesaggi urbani.

Matera è al centro di un incredibile paesaggio rupestre, che conserva un grande patrimonio di cultura e tradizioni, ed è sede di eventi espositivi di grande prestigio a livello nazionale e internazionale.

È un luogo dalla storia affascinante e complessa: cittàà di confine, di contrasti e fusione tra paesaggi, civiltà e culture diverse.

L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera racconta la capacitàà dell’uomo di adattarsi perfettamente all’ambiente naturale, utilizzando con maestria il tufo per la realizzazione delle abitazioni nella roccia, un materiale che è in grado di mantenere la temperatura calda in inverno e fresca in estate.

Un piccolo gioiello scavato nelle montagne, che molti registi hanno scelto per ambientare i propri film, come Pasolini, Tornatore e Mel Gibson per il celebre “La passione di Cristo”.

Non solo registi, ma anche scrittori del calibro di Carlo Levi ne hanno lodato la sua bellezza nei propri scritti.

Lasciando Matera e spostandosi verso ovest, il paesaggio e l’atmosfera cambiano. Castelmezzano e Pietrapertosa, due paesi arroccati fra le Dolomiti Lucane, sono collegati dalla famosa teleferica, dove si può vivere un’esperienza davvero adrenalinica e fuori dal comune: il Volo dell’Angelo.

La salita da percorrere per arrivare alla base di lancio è molto ripida, ma la fatica è sicuramente ripagata dal paesaggio che si staglia sotto i propri occhi. Imbragati in sicurezza e agganciati a un cavo d’acciaio, è possibile librarsi in volo in un percorso lungo oltre un chilometro, viaggiando alla velocitàà di 120 chilometri orari e all’altezza di più di 400 metri.

Un’emozione pazzesca da vivere circondati dalle Dolomiti Lucane, che con le loro alte guglie, si presentano imponenti e maestose.

La Basilicata, con il suo patrimonio artistico e naturale, ha molto da offrire. Un viaggio in questa regione regala ricordi unici, tra storia e tradizioni preziose.