Donnavventura a Ginevra: esplorando i mercatini di Natale

Oggi vi portiamo alla scoperta di Ginevra , città francofona dall’atmosfera cosmopolita, incorniciata dalle Alpi e dalle montagne del Giura. Situata all’estremità occidentale della Svizzera , Ginevra vanta un territorio ricco di cultura; è una città accogliente e pregna di storia . Sono diversi i punti di interesse, tra cui il meraviglioso Palazzo Wilson . Si tratta di uno dei quartieri generali dell’ONU, situato nella parte occidentale del lago di Ginevra. È sicuramente uno degli edifici più prominenti del lungolago, impossibile non notarlo per la sua bellezza e imponenza.

La città è perfetta per essere esplorata a piedi, per godere a pieno delle bellezze locali e, grazie all’eccellente sistema di trasporto pubblico, anche con autobus e tram, che coprono l’intera area.

Nota anche come la città della pace, tra novembre e dicembre si trasforma in un magico mondo di Natale.

Presso i Jardin Anglais si può visitare Noël au jardin, un mercatino interamente dedicato a questa festività, che accoglie stand di artigiani con le migliori idee regalo e prelibatezze da gustare, circondati da un’incantata e luminosa atmosfera, decorata con luci e addobbi.

Gli espositori del mercatino cambiano di settimana in settimana, così da poter offrire ai visitatori diverse esperienze e varietà di scelta.

Non mancano inoltre le attrazioni anche per i più piccoli, come la pista di pattinaggio, le colorate e gioiose giostre e l’intrattenimento dell’animazione locale con giochi, artigianato, letture e truccabimbi.

Si tratta senza dubbio di un’esperienza divertente, che stuzzica il palato e fa entrare a pieno nello spirito natalizio!

Imperdibile tappa è lo Chalet à Fondue, un luogo magico dove si può gustare la famosa fonduta di formaggi e lasciarsi coccolare dal suo tepore… un’esperienza da non lasciarsi sfuggire!

Ginevra è una città dinamica che offre la possibilità di poter sperimentare e praticare attività diverse, come il curling presso il palazzetto nazionale.

Il curling è uno sport di squadra molto divertente che si gioca sul ghiaccio con pesanti pietre di granito levigate. Il gioco consiste nel lanciare e far scivolare le sfere di granito, con lo scopo di far loro raggiungere una specifica area.

La maggior parte degli alberghi e dei ristoranti di Ginevra si affacciano sulla riva destra del lago, mentre, sulla riva opposta si concentra il centro storico, cuore pulsante del mondo degli affari e dello shopping, che si può raggiungere anche con il battello.

A pochi minuti dalla meravigliosa Ginevra si trova Carouge, in origine città savoiarda, ormai è da ben più di 200 anni appartenente alla Svizzera. È stata progettata da architetti italiani ed è famosa proprio per il suo stile architettonico europeo, con i suoi bei giardini sia privati che pubblici.

Carouge è sicuramente una cittadina molto vivibile, particolarmente animata durante l’estate grazie alle sue magnifiche terrazze e bar che attirano i turisti.

Presso l’orologeria Initium, si può vivere una vera e propria immersione nell'affascinante mondo dell’orologeria meccanica. È qui che i mastri orologiai insegnano l’arte minuziosa che si cela dietro gli ingranaggi che regolano il funzionamento di ogni orologio. Un lavoro che richiede estrema precisione e pazienza, operando con cacciaviti, pinzette e attrezzature varie.

Ginevra è una destinazione perfetta per tutti i viaggiatori; accoglie visitatori provenienti da tutto il mondo e regala uno stile di vita dolce e piacevole.

Con la sua atmosfera natalizia, è ancora più incantevole, diventando meta ideale per tutti gli amanti di questa festività!