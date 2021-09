A Senigallia in compagnia di Donnavventura

Tra gli edifici di maggiore interesse c’è sicuramente la Rocca Roveresca, uno dei più importanti monumenti della città e della regione. Tappa irrinunciabile è La Rocca, grande complesso architettonico frutto di fasi costruttive succedutesi nel corso dei secoli, a partire dalla prima torre difensiva di epoca romana. Il monumento risulta articolato in due rocche, l'una inglobata dentro l’altra, ed oggi ospita mostre, eventi musicali ed artistici.

Particolarmente interessante è il Foro Annonario, un’armoniosa struttura neoclassica in laterizio. Una piazza accogliente, disegnata per ampliare gli spazi commerciali all’interno dell’antica cinta muraria. Di forma circolare, ospita il quotidiano e pittoresco mercato di frutta e verdura, e,sotto il porticato, numerose botteghe di enogastronomia locale.

Il foro si presta anche a diventare il palcoscenico di manifestazioni, eventi culturali e spettacoli.

Qui a Senigallia si trova la piazza Garibaldi, una delle piazze più giovani d’Italia, nata infatti nel 2016. È il risultato di un importante intervento di riqualificazione che ha permesso di valorizzare l’eleganza di edifici e palazzi, dando vita ad un nuovo salotto cittadino interamente pedonale.

Affacciato invece su piazza del Duca si trova il Palazzetto Baviera, che vanta un piccolo chiostro e un’atmosfera sobria ed elegante. Ma è al piano superiore che si svela uno dei tesori più belli della città di Senigallia. Attraverso una scala si accede al piano nobile, dove si ammirano i soffitti interamente e splendidamente decorati a stucco dall'urbinate Federico Brandani. Un gioiello d’arte dove si alternano le rappresentazioni di cruente battaglie, racconti biblici, gesta eroiche ed eventi storici.

Senigallia si contraddistingue anche per la cucina, infatti è orgogliosa di aver ben cinque stelle Michelin sotto lo stesso comune. Sono due i giganti della cucina, due chef stellati, che regalano a Senigallia un motivo di grande vanto: Moreno Cedroni e Mauro Uliassi.

Senigallia offre anche un grande intrattenimento ospitando il mitico Summer Jamboree, il festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 che ogni anno si svolge tra la fine di luglio e la prima metà di agosto. Un festival d’Europa che è diventato un punto di riferimento internazionale, dove si incontrano gli appassionati di musica e cultura di quest’epoca straordinaria.

Senigallia dispone di un litorale di ben 14 chilometri, caratterizzato da stabilimenti balneari ben attrezzati adatti anche ai più piccoli.

Tra questi, Bagni77 è un bagno di ultima generazione, assolutamente eco-compatibile. Spiccano i pannelli fotovoltaici sulle cabine e suites dedicate agli ospiti. È grande l’attenzione che si volge anche al cibo e drink che sono completamente naturali.

Simbolo di questo tratto di riviera marchigiana è la Rotonda a Mare. Nata nel 1933, è stata luogo di intrattenimento musicale e mondanità e punto di incontro per i suoi cittadini e turisti.

Nel 2006 è stata ristrutturata e poi riaperta al pubblico, e oggi ospita gli eventi più importanti della città.

Senigallia si designa così, come una meta degna di nota in grado di rispondere a qualsiasi tipo di interesse ed esigenza. Una destinazione da non perdere!