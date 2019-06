Donnavventura Summer Beach: dalle Eolie a Taormina

Tappa successiva sarà Lipari e cercheremo nuovi punti di osservazione per godere dei tanti e diversi panorami che quest’isola offre, uno dei più suggestivi è da Quattrocchi con vista sui faraglioni: Pietra Menalda e Pietralunga. Continueremo ad andare alla scoperta di questo piccolo ma ricchissimo arcipelago di cui conosceremo anche le eccellenze enogastronomiche, come la Malvasia doc delle Lipari e specialità culinarie come l’insalata eoliana per la quale si usa il pregiato cappero di Salina.



Lasceremo Lipari e raggiungeremo Vulcano, l’isola più prossima alla costa sicula. L’isola è famosa per la sua attività vulcanica che si manifesta dei suoi benefici fanghi sulfurei, ma anche attraverso fumarole sottomarine che fanno ribollire l’acqua in prossimità della spiaggia, attraverso l’emissione di vapori. Raggiungeremo la tranquilla spiaggia del Gelso e quella dell’Asino, quindi saliremo a Capo Grillo per ammirare Lipari e le altre sorelle eoliane, comprese le più estreme, Alicudi ad ovest e Stromboli ad est. A Vulcano le ragazze del team vivranno anche l’emozionante esperienza della pesca notturna ai totani, fatta servendosi di luci in profondità che li attirano.



Lasceremo le Eolie e faremo ritorno in Sicilia. Sbarchiamo a Milazzo, sulla costa tirrenica, attraversiamo l’estremità orientale dell’entroterra messinese, per arrivare sul versante ionico dell’isola dove si trova Giardini Naxos, un’antica colonia greca di cui restano ancora tracce evidenti, che costituiscono il parco archeologico di cui fa parte anche il teatro antico di Taormina.



Vedremo Isola Bella, che è unita alla spiaggia di Giardini Naxos da una sottile lingua di sabbia. L’isola ha una storia affascinante perché vi abitò, fra gli altri, la nobildonna inglese Lady Florence Trevelyan, che coltivò specie endemiche e ne importò di esotiche dando vita ad un lussureggiante giardino.



Visiteremo Taormina, meta molto amata dai viaggiatori stranieri sin dal XIX° secolo. La nobiltà europea la scoprì e la elesse luogo ideale per godere del dolce clima mediterraneo e poi arrivarono scrittori, musicisti, star internazionali e artisti da ogni dove, da Wolfgang Goethe a Richard Wagner, da Liz Taylor a Gustav Klimt solo per citarne alcuni.