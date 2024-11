Disneyland Paris: in arrivo due grandi novità all’interno del parco

DISNEY TALES OF MAGIC - Questo spettacolo serale innovativo ed immersivo a partire dal 10 gennaio 2025 invita gli ospiti a un viaggio avvincente attraverso i Classici Disney e Pixar più amati. Main Street, U.S.A. si integrerà perfettamente nella messa in scena dello spettacolo, fondendosi armoniosamente con le proiezioni mozzafiato sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco grazie a 20 videoproiettori, LED ad alta definizione, giochi di luci e fuochi d’artificio. Lo spazio intorno ai visitatori d’improvviso si trasformerà in un’ambientazione magica, trasformandosi nella grande sala da ballo in cui Cenerentola e il Principe Azzurro danzeranno sotto le stelle, oppure in un vivace villaggio colombiano ispirato al film Encanto, oppure compariranno le file di sfere colorate piene di emozioni e ricordi tratti dal film Inside Out, o altro ancora. Questo spettacolo notturno di 20 minuti combinerà fuochi d’artificio, spettacoli di fontane e tecnologia all’avanguardia per creare un’esperienza che include 60 nuovi apparecchi di illuminazione ultrapotenti, 15 laser ultraluminosi dai colori super brillanti, un nuovissimo pacchetto di illuminazione a LED, le iconiche luci stroboscopiche Star Flash e un nuovo e coinvolgente sistema audio. Ad accompagnare il tutto ci saranno anche i droni che creeranno nel cielo straordinarie coreografie. La complessa programmazione di questo spettacolo ha richiesto oltre 17.500 ore di lavoro e le più avanzate tecnologie 3D. Il risultato è un commuovente viaggio attraverso una moltitudine di storie della Disney Animation, tra cui Pinocchio, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Il Re Leone, Lilo & Stitch ed Encanto, e film Pixar che includono Coco, Inside Out e WALL-E. Lo show rende omaggio alla magia presente in ognuno di noi, evocando emozioni universali e sogni, avventure con amici, l’amore, i ricordi delle persone care e il sentimento di appartenenza a un gruppo o a una famiglia. Grazie a una potente storia che unisce le generazioni, incoraggerà tutti a rivivere i magici e indimenticabili momenti che hanno segnato le loro vite.