Disneyland Paris, da World of Frozen alla Land di Re Leone: le novità in arrivo

I sogni son desideri e a Disneyland Paris non si smette mai di sognare. Per questo al parco divertimenti amato dai bambini sono in arrivo grandi novità che hanno per protagonisti i personaggi più amati da piccoli, da Re Leone a Frozen. In occasione della convention D23: The Ultimate Disney Fan Event, che si è tenuta ad Anaheim (California) dal 9 all’11 agosto riunendo i fan Disney di tutto il mondo, Disneyland Paris ha annunciato alcune grandi novità sulle esperienze future in arrivo nei due Parchi Disney e non solo.