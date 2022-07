Disneyland Paris: ecco il Marvel Avangers Campus

Il Campus offrirà stunt live-action a sorpresa, incontri epici con i Supereroi Marvel, due attrazioni ricche d'azione, speciali ristoranti e negozi a tema. Tutti sono invitati a unirsi all’azione, facendo squadra con gli Avengers e i loro alleati, lanciando ragnatele come Spider-Man , volando nello spazio come Iron Man e Captain Marvel , travestendosi e ricaricandosi come un vero Supereroe.

Vacanze in Europa: 5 itinerari on the road per rigenerarsi

Marvel Avengers Campus

esperienze immersive

è un universo interamente reinventato, dedicato a scoprire, reclutare e addestrare la prossima generazione di Eroi, qui e ora, a Disneyland Paris. Il Campus è la prossima pietra miliare nel piano di trasformazione pluriennale del Parco Walt Disney Studios e rappresenta il passo successivo nelleper i visitatori. Una volta entrati nell'Avengers Campus, tutti diventano reclute, pronti a compiere il prossimo passo nel loro viaggio eroico.

All’interno di Avengers Campus a Disneyland Paris le

reclute

Training Center

incontri speciali

avranno l’occasione di incontrare Spider-Man, Iron Man o Captain Marvel nel nuovo, incredibile edificio dedicato: il. Per la prima volta in un Parco Disney, una sequenza video dinamica “freeze frame”, creata da Disney PhotoPass™ con 27 camere disposte intorno all’azione, immortalerà questi incontri con Captain Marvel o Iron Man trasformandoli in ricordi indimenticabili. Questisaranno prenotabili direttamente dall’app ufficiale di Disneyland Paris. Durante il soggiorno, le reclute di tutte le età potranno confrontarsi con i Supereroi in modo interattivo come mai prima d’ora. Avranno la possibilità di allenarsi con le Dora Milaje, leali protettrici di Black Panther, e imparare dai guerrieri di Wakanda cosa significa essere un membro delle guardie reali d’élite. Inoltre, un nuovo incredibile veicolo hi-tech degli Avengers girerà per il Campus accompagnando i Supereroi con stile.

“F.R.I.D.A.Y.”,

Tony Stark

VENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE,

montagne russe ad alta velocità,

lacelebre Intelligenza Artificiale costruita dain persona, avrà sempre gli occhi aperti e sarà pronta a interagire con i Supereroi più potenti della Terra. Integrata nella facciata dell’edificio di Ail quartier generale degli Avengers, l’Intelligenza Artificiale accoglierà le reclute nel Campus, lo difenderà dalle minacce e segnalerà gli arrivi e le partenze degli Avengers. La presenza di F.R.I.D.A.Y. sarà un’esclusiva di Disneyland Paris. Su questele reclute faranno squadra con Captain Marvel e Iron Man in una missione ad alta velocità. Si imbarcheranno e voleranno nello spazio in un veicolo che Stark ha equipaggiato con un segnalatore, per attirare la minaccia lontano dal pianeta Terra.

SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE

è l’attrazione di nuova generazione in cui le reclute di tutte le età avranno il potere di lanciare ragnatele. Un’avventura ricca di tecnologie innovative realizzate su misura per questa attrazione. La missione: allearsi con Spidey e aiutarlo a catturare gli Spider-Bot fuori controllo, i robot aiutanti di Peter Parker, prima che portino scompiglio nel Campus.

Quando è il momento di fare una pausa dall’azione, nuovi

punti di ristoro

negozio Mission Equipment

offriranno sostentamento e gratificazione l palato dei nuovi eroi. Le reclute di Avengers Campus si ricaricheranno con delle epiche prelibatezze nei nuovi ristoranti e chioschi tematizzati.Presso ilè disponibile un vasto assortimento di attrezzature a tema, inclusi i prodotti Avengers Campus e WEB – Worldwide Engineering Brigade. Il punto vendita, unico nel suo genere, avrà a disposizione abbigliamento per adulti e bambini, accessori e tanto altro ancora per vivere a pieno la propria esperienza. Gli accessori WEB Tech renderanno l’esperienza delle reclute ancora più speciale.

Infine, Disneyland Paris offrirà l’esperienza definitiva dall’alba al tramonto per gli ospiti che soggiornano al

Disney Hotel New York – The Art of Marvel.

Come suggerito da suo nome, l’hotel rende omaggio ai Supereroi Marvel e agli artisti che li hanno creati: con oltre 350 opere artistiche ispirate ai fumetti e ai film Marvel – inclusi 50 pezzi esclusivi - realizzate da 110 artisti europei e non solo, l’hotel rappresenta una delle più grandi collezioni Marvel del mondo. L’hotel esclusivo invita gli ospiti a immergersi nell’Universo MARVEL fin dalla hall, dove troveranno un enorme pannello luminoso ispirato ai fumetti, tre tute di Iron Man a grandezza naturale e i celebri scudi di Capitan America.

Per informazioni: www.disneylandparis.com.