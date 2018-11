Dieci splendide spiagge da cui salutare il Nuovo Anno

10 paradisi per salutare il nuovo anno Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

MAKENA BEACH - MAUI - HAWAII – La sabbia dorata di questa spiaggia nell’arcipelago delle Hawaii si tinge di rosso e di arancio quando riflette i colori del cielo al tramonto. Il contrasto con le sfumature azzurre del mare è di grande effetto.



VIRGIN GORDA - ISOLE VERGINI BRITANNICHE - E’ la terza isola in ordine di grandezza e la seconda più popolata dell’arcipelago nel Mar delle Antille. E’ uno splendido angolo di paradiso, con spiagge incontaminate e magnifiche grotte, nelle quali si formano spettacolari piscine naturali.



SIESTA KEY BEACH – SARASOTA - FLORIDA – E’ una delle spiagge più bianche del mondo: la sabbia è quasi interamente composta da sottilissimi granelli di quarzo dal colore candido, soffici sotto ai piedi come borotalco. Il mare, per contrasto, è di un incantevole color turchese.



PRAIA DO SANCHO - FERNANDO DE NORONHA - BRASILE - Questo arcipelago brasiliano è un sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità Unesco per le sue spiagge incontaminate, i panorami incantevoli e per la ricchezza della flora e della fauna.



ISOLE FIJI – Questo incantevole arcipelago dell'Oceania, situato nel sud dell'Oceano Pacifico, è vicino alla linea del cambio di data ed è per questo che è uno dei luoghi in cui il nuovo anno… arriva prima. Insomma, è il luogo ideale in cui celebrare il Capodanno.



WHITEHAVEN BEACH - WHITSUNDAY ISLANDS - AUSTRALIA – Un vero angolo di paradiso in terra, grazie ai colori incantevoli del mare e della sabbia. La spiaggia si estende per oltre sette chilometri e varia di dimensioni a seconda della marea. La sabbia è così bianca da permettere la tintarella anche solo grazie alla luce che vi si riflette.



PIHA – AUCKLAND - NUOVA ZELANDA - E' una delle spiagge più amate dai surfisti che vivono a Auckland. La sabbia è scura per la sua origina vulcanica ed è circondata dal color smeraldo della foresta pluviale subtropicale.



NACPAN BEACH - EL NIDO – PALAWAN - FILIPPINE - Una lingua di spiaggia costiera lunga quattro chilometri, con sabbia dorata, acque cristalline e uno scenario naturale vergine e incontaminato.



BAYA MAYA – THAILANDIA - Situata sull'isola di Phi Phi Leh, è un vero angolo di paradiso raggiungibile solo in barca, con sabbia sottile, acque cristalline e rocce che spuntano dal mare.



ANSE SOURCE D'ARGENT - LA DIGUE - SEYCHELLES - L'Anse Source d'Argent è una delle spiagge più celebri e fotografate dell'arcipelago delle Seychelles, con le sue acque basse turchesi, la sabbia bianca e le rocce granitiche dorate.