Tunisia: appuntamento alla BIT 2025

La Tunisia ha registrato un significativo traguardo nel 2024, chiudendo l’anno con 2,3 miliardi di dollari di entrate turistiche. Questo risultato non solo segna un incremento del 7,8% rispetto all’anno precedente, ma evidenzia anche come il Paese si stia affermando come una delle mete preferite dai turisti. L’aumento dei visitatori internazionali e gli sforzi compiuti nel miglioramento delle infrastrutture si configurano come elementi chiave per il futuro del turismo in Tunisia.