La Lombardia alla BIT 2025, con eventi e novità

La promozione dell’intero territorio sfrutterà il traino dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il cuore dell’azione promozionale legata a questo grande evento sarà un viaggio che connette le città capoluogo in una ideale staffetta di cui saranno protagonisti 12 grandi eventi che le animeranno nel corso dell’anno. La collaborazione editoriale attivata con la rivista DOVE, partendo da questo percorso racconterà, in un volume che verrà presentato in BIT, la Lombardia da vedere, da gustare, da vivere.