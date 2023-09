Bellaria Igea Marina: un contest in onore di Raffaella Carrà

Dopo aver girato tutta l’Italia a caccia di nuovi talenti, siamo ormai alle fasi conclusive con le serate finali in programma presso il Palacongressi di via Uso 1, da giovedì 28 settembre fino alla serata conclusiva di domenica 1° ottobre, nella quale viene decretato il vincitore di ogni categoria e, soprattutto, il vincitore assoluto dell’edizione 2023. Inoltre, sul piazzale antistante al Palacongressi viene allestito il Rumore Bim Festival Village, aperto al pubblico dal 28 settembre al 1 ottobre, con food truck per tutte le ore del giorno, nel quale gli artisti partecipanti al Contest possono esibirsi in jam session tutte le sere a partire dalle ore 20.00.

Il contest artistico multidisciplinare dedicato a Raffaella Carrà e patrocinato dalla Città di Bellaria Igea Marina, città romagnola legata all’infanzia della compianta artista, giunge alla sua fase finale dopo aver girato l’Italia con oltre 100 tappe e aver incontrato ben 5743 artisti. Rumore Bim Festival è stato ideato da Roberto Vecchi, autore e regista televisivo, che ne è Direttore Artistico, insieme al patron Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, organizzatore e produttore della manifestazione, in collaborazione con Fondazione Verdeblu e con la direzione generale di Maurizio Martellini. È un evento itinerante unico nel suo genere, volto a selezionare e formare i nuovi protagonisti dello scenario artistico del prossimo futuro: non è dunque un semplice concorso per nuovi talenti, ma un percorso di crescita che accompagna gli artisti attraverso masterclass e laboratori tenuti da professionisti delle varie discipline del mondo dello spettacolo. Il Contest si è rivolto a tutti a partire dai 5 anni di età e si propone come un’esperienza che permette ai partecipanti l’opportunità di misurarsi con concrete opportunità di accedere alle grandi realtà dello spettacolo, della televisione e della cultura.

Dopo le prefinali di mercoledì 27, le fasi finali si disputano presso il Palacongressi di via Uso 1, dal 28 settembre fino alla serata conclusiva di domenica 1° ottobre che decreterà il vincitore assoluto e i diversi vincitori delle varie categorie. In giuria sono presenti note firme del mondo del giornalismo e della radiofonia italiana.

Coach e ospiti della Finale di Rumore Bim Festival, edizione 2023 sono: Massimo Bonelli, Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Isabella Biffi, Carlo Bernini, Pierpaolo Guerrini, Sergio Cerruti, Tania Lighea, Giuseppe Anastasi, Niccoló Agliardi, Alessia Barni, Giancarlo Tarabella, Tiziano Ianni, Tina Nepi, Antonio Tortolano e molti altri. Inoltre, durante la Finalissima Andrea Bocelli farà pervenire un saluto a tutti i ragazzi attraverso un video loro dedicato. Madrina della serata: Bedy Moratti.

Per i vincitori sono previsti significativi premi. Per la categoria danza, una Borsa di studio di una settimana a New York presso la Fini Dance School e stage formativi; per la categoria ballo è in palio una borsa di studio di una settimana a Londra e stage formativi; per il canto sezione baby c’è la possibilità di essere selezionati dal maestro Fabrizio Palaferri per la Finale dello Zecchino D'Oro; per il canto sezione junior, nuove proposte e senior sono in palio registrazioni presso studi di rilievo. Sono inoltre previsti “Premio MSC Crociere” con 2 minicrociere per 2 persone; il “Premio AFI” e tanti altri premi speciali.