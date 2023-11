A Bologna un Natale magico e luminoso

Questo magico Villaggio di Natale, oltre alle attrazioni fisse come il Polar Express, il Viaggio in slitta virtuale o lo zoo di luci, propone un nutrito programma di eventi e di spettacoli che si alterneranno sull’Arena Eventi per tutta la durata delle Feste, fino al 7 gennaio.

A inaugurare il programma è stato il mago e illusionista Antonio Casanova, noto per la sua partecipazione a Striscia la Notizia e per alcuni programmi di grande successo su Disney Channel; Casanova è salito sul palcoscenico lo scorso 4 novembre e replica il suo show nei giorni 11, 12, 25 e 26 novembre, con tre spettacoli di 20 minuti alle 12.00, alle 15.30 e alle 18.00.

Ogni giorno, sempre all’Arena Eventi si tengono inoltre tre repliche (cinque nei festivi) del Musical di Natale; per assistere allo spettacolo del coro Gospel si dovrà attendere invece fino all’8 dicembre, oppure recarsi al Christmas Village tutti i sabati e le domeniche dello stesso mese.

Il Christmas Village copre una superficie di oltre 10.000 mq (la stessa superficie di circa 100 appartamenti); propone 11 aree tematiche (Candyland, Ranch delle Renne, Secret Santa, Natale in Favola, Polar Express, Villaggio Polo Nord, Fabbrica dei Giocattoli, Casa di Babbo Natale, Zoo of Lights, Mondo Sottomarino e Pista di Ghiaccio in Musica); ospita 100 decorazioni tridimensionali, di cui la metà giganti, e permette di passeggiare in un tunnel di luci lungo 16 metri. È illuminato da circa mezzo milione di luci a led, tutte a basso consumo (24 volts). Tutte le aree del Villaggio sono presidiate da 12 Schiaccianoci di 3 metri di altezza. Su tutto domina un magico Albero di Natale alto 20 metri; per scattare una foto memorabile ci sono 20 selfi-point immersivi. Oltre agli chalet con prodotti decorativi per il Natale di alta qualità artigianale, il progetto vede in azione 30 performers coinvolti nel progetto tra workshop, animazioni, musical di Natale e canti gospel. E per divertirsi c’è la pista di ghiaccio di 300 metri quadrati.



Il Christmas Village è pet friendly e inclusivo: i cani, portati al guinzaglio, sono ammessi, anzi sono i benvenuti. Le persone con disabilità potranno godere di un parco tematico dedicato al Natale senza barriere architettoniche.

Il Natale a FICO ha i sapori di tutta Italia - Nel Parco del cibo sarà possibile scoprire e gustare specialità culinarie tipiche del Natale con specialità di ogni parte d’Italia. Passeggiando tra un calice e un assaggio, chi è alla ricerca di idee-regalo da mettere sotto l’albero, troverà sicuramente ispirazione tra oggetti d’artigianato e prodotti enogastronomici di eccellenza.

L’ingresso a FICO è gratuito.



Gli orari di apertura del Christmas Village sono:

Lunedì-Venerdì 15.00 – 20.30

Sabato - Domenica e Festivi 13.00 – 20.30

Lunedì-Venerdì (vacanze scolastiche) 13.00 – 20.30

24 Dicembre 13.00 – 18.00

25 Dicembre - chiuso

31 Dicembre 19.00 – 02.00

1 Gennaio 15.00 – 20.30



Per tutte le INFO:

www.fico.it/it/eventi/natale-a-bologna

www.christmasvillage-bologna.com