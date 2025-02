Simona Guatieri sul tradimento del marito con Wanda Nara: "Sono stata malissimo, percorso psicologico per farmi aiutare"

Qualche mese dopo, però, a gennaio 2023, è arrivata un'altra segnalazione. "Sempre Icardi mi mandava delle frecciatine su un altro incontro tra Wanda Nara e mio marito a Dubai, ma io non capivo se scherzasse o meno", ricorda Guatieri, rivelando di averne scoperto l'autenticità proprio dai media. "Sempre Icardi ha deciso di rendere pubblica la vicenda, anche se lo avevo pregato di non farlo, perché c'erano dei bambini di mezzo. Non volevo che un domani i miei figli, guardando la TV o leggendo i giornali, si vergognassero di me".