Sara Carbonero operata d'urgenza alle Canarie dopo un malore

Il malore non avrebbe alcun legame con la malattia che aveva colpito la giornalista nel 2019, quando era stata diagnosticata con un tumore ovarico. L'operazione attuale è stata descritta come una "piccola procedura risolutiva" per un problema acuto, e non ha comportato complicazioni legate al suo passato clinico. Al suo fianco, oltre al compagno e all’amica storica Isabel Jiménez, è rimasto costantemente informato anche l’ex marito Iker Casillas.