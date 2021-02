Sara Carbonero di nuovo in lotta contro il tumore: ricoverata per una recidiva

Sara Carbonero lotta di nuovo contro il tumore alle ovaie Instagram 1 di 20 IPA 2 di 20 IPA 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 IPA 7 di 20 Instagram 8 di 20 IPA 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 IPA 12 di 20 IPA 13 di 20 IPA 14 di 20 IPA 15 di 20 Instagram 16 di 20 IPA 17 di 20 IPA 18 di 20 IPA 19 di 20 IPA 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Abc ha confermato che la Carbonero è stata immediatamente ricoverata per un nuovo ciclo di cure e si è detta disponibile a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. A pochi giorni dal 37esimo compleanno della giornalista (festeggiato il 3 febbraio), la famiglia Casillas si prepara per una nuova sfida impegnativa. Negli ultimi anni la coppia ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi iberici e non solo: l'ex portiere aveva infatti dovuto interrompere la sua carriera nel maggio 2019. dopo l'infarto alla fine di un allenamento.

Poche settimane più tardi era stata la moglie Sara a finire in ospedale per un tumore maligno alle ovaie. Si era quindi sottoposta a un intervento che aveva fatto sperare per il meglio. "Tutto è andato molto bene, fortunatamente l'abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di lotta mentre continuo il trattamento corrispondente. Sono calma e fiduciosa che tutto andrà bene. So che la strada sarà dura ma anche che avrà un lieto fine", aveva scritto all'epoca la Carbonero.

