Iker Casillas e Sara Carbonero si separano: "Lui vive già in un appartamento da solo"

Sara Carbonero e Iker Casillas si separano. La notizia arriva direttamente dalla Spagna attraverso la rivista di gossip Lecturas , che in esclusiva rivela: "L'ex calciatore vive già da tempo in un'appartamento vicino a quello della giornalista e dei loro figli". Una separazione avvenuta, pare, di comune accordo già da alcune settimane, e di cui parenti e amici più stretti erano già a conoscenza.

Poche settimane fa la giornalista sportiva ha subito un intervento per una recidiva di un tumore alle ovaie e Iker le è stato particolarmente vicino. I due sono stati fotografati mentre uscivano dall'ospedale insieme. Nulla faceva pensare ad una rottura. La loro separazione risalirebbe tuttavia, a prima ancora dell'intervento, stando alla stampa spagnola.

Anche Iker ha avuto seri problemi di salute nel 2019, dopo essere stato colpito da un infarto.

La coppia ha due figli Martin, nato del 2014 e Lucas nato nel 2016. Insieme dal 2010 Iker e Sara si sono spostai in gran segreto solo dopo la nascita del primo figlio.

La relazione tra i due è diventata pubblica durante il Campionato mondiale di calcio 2010 in Sudafrica. Poco dopo la finale vinta dalla Spagna sull’Olanda per 1-0, nell’intervista postpartita, Casillas interruppe la Carbonero per baciarla in diretta, un’immagine che ha fatto il giro del mondo.