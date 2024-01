X, Elon Musk lancerà sulla piattaforma social i pagamenti peer-to-peer

La piattaforma X di Elon Musk ha annunciato, in un post, che lancerà i pagamenti peer-to-peer già quest'anno.

Il noto social network ex Twitter ha spiegato che i pagamenti avranno "maggiore utilità per l'utente e opportunità di commercio" mentre si lavora per "rivoluzionare il 2024". Il post sul blog non offre dettagli su come funzioneranno i pagamenti o quando verranno lanciati ufficialmente. L'annuncio segue il piano di Musk di trasformare X in una "everything app" in cui gli utenti possono svolgere una varietà di funzioni, dalla pubblicazione dei post, alla gestione delle finanze, agli acquisti.