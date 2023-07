WhatsApp introduce i videomessaggi istantanei in stile Telegram

Come inviare un videomessaggio

Inviare un videomessaggio è come inviare un messaggio vocale. È sufficiente cliccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Si può anche scorrere verso l'alto per bloccare e registrare il video senza dover tenere premuto il pulsante "registra". I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l'audio, basta toccare il video. "I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza" dice Meta. La durata massima è fissata a un minuto.