WhatsApp down, rientrati i disservizi segnalati in tutta Italia

L'app per una ventina di minuti è rimasta bloccata e non permetteva agli utenti di inviare e ricevere messaggi

L'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha subito un'interruzione temporanea in quasi tutto il mondo, compresa l'Italia, a partire dalle 22:30 circa e migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell'invio e nella ricezione dei messaggi, risolte in una ventina di minuti.

Migliaia di utenti in tutto il mondo avevano segnalato malfunzionamenti intorno alle 22:30 italiane, come rilevato anche dal sito Downdetector, che monitora i problemi sui siti web e i principali social network in tempo reale. In appena mezz'ora, solo attraverso quella pagina sono stati segnalati quasi 40.000 disservizi.