WhatsApp, arriva "vacation mode" per nascondere le chat segrete e quelle di lavoro

WhatsApp, la celebre piattaforma di messaggistica, permette già di silenziare le chat, cioè di non far arrivare le notifiche per un determinato periodo di tempo dei contatti che decidiamo di mettere in standby. Ma, anche se il cellulare smette di vibrare, è sufficiente aprire l'app per vedere quali gruppi ci hanno cercato ed è così che tornano in mente le preoccupazioni di lavoro oppure un messaggio che preferiamo tenere segreto appare sul display insieme a tutti gli altri. Presto però potrebbe non essere così. Secondo il sito WABetaInfo WhatsApp sta per lanciare "Vacation Mode": una nuova funzione che permetterà non solo di silenziare i contatti, ma addirittura di nasconderli, come se non esistessero. Basterà scegliere per quali chat e contatti attivare la "modalità in vacanza" che i loro messaggi non arriveranno più come se non ci stessero cercando.