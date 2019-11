Volare si cambia: con riconoscimento facciale e intelligenza artificiale tornano i liquidi in valigia

Biometria e intelligenza artificiale per volare sicuri. Anche in Italia arrivano riconoscimento facciale e nuovi sofisticati impianti per il controllo del bagaglio a mano; addio documenti e le carte d'imbarco, dunque, ma tornano liquidi e pc in valigia. La sperimentazione a Roma Fiumicino a fine novembre: si parte dal terminal 1 con la compagnia olandese Klm sui voli con destinazione Amsterdam Schiphol, con l'intenzione di diffondere presto il sistema a tutti i voli. Anche a Milano, negli scali di Linate e Malpensa, si punta a velocizzare le operazioni d'imbarco senza rischiare in sicurezza. Ecco allora la rivoluzione per i viaggiatori punto per punto.

Tornano i liquidi a bordo - A Roma Fiumicino tra febbraio e marzo dovrebbero arrivare, come riferisce Il Messaggero, impianti sofisticati di controllo del bagaglio a mano, in grado di identificare piccolissimi quantitativi di esplosivo. Si tratta di 26 macchinari di Standard 3, costati ciascuno un milione di euro. Ciò permetterà di lasciare in valigia liquidi, anche superiori a 100 ml, smartphone, pc e tablet durante i controlli d'imbarco.

Anche a Milano Linate, scalo appena riaperto dopo tre mesi di lavori di ammodernamento, si tende a velocizzare entro l'estate le operazioni con nuovi servizi di controllo dei trolley da portare a bordo. Stessa volontà a Malpensa, al terminal 1, dove, con un investimento da 17 milioni di euro, verranno installate linee automatizzate per le verifiche del bagaglio a mano che permetteranno di gestire un numero più elevato di passeggeri, fino a 250 all’ora. Inoltre, con le macchine Eds-Cb, Explosives detection systems for cabin baggage, al posto dei tradizionali raggi X, i bagagli a mano saranno sottoposti a Tac come già accade per quelli da stiva.

Intanto, al terminal 2 di Malpensa sono già attive le linee automatizzate, senza il nuovo sistema Eds-Cb: tutto entrerà a regime entro la fine del 2020. Di fatto si tratta di un ritorno al passato, a prima di quell'11 settembre del 2001 che impose misure restrittive tuttora in vigore in tutto il mondo.

Addio carta d'imbarco, per volare basterà il viso - Da fine novembre a Roma Fiumicino la sperimentazione permetterà di imbarcarsi mostrando solo il viso. Grazie alla biometria, all'intelligenza artificiale e a speciali chioschi automatici che funzionano così. Si arriva al terminal di partenza, si va alla macchina fai-da-te, si mette il passaporto sul lettore ottico e ci si fa inquadrare il viso da una telecamera che lo memorizza per dire addio a documenti e carta d'imbarco. Dopo la registrazione, infatti, tutto resta in tasca nei restanti passaggi.

Anche Linate e Malpensa si adeguano con la tecnologia per il riconoscimento biometrico facciale, con l'obiettivo di velocizzare l’accesso ai terminal in tutti i vari step di controllo fino al self boarding, l’imbarco automatico. Grazie a un investimento da 21 milioni di euro per sei chioschi per l’enrollment (l'iscrizione per associare i dati biometrici a passaporto o carta d’identità elettronici), 25 boarding gate elettronici, 10 gate pre-security e 7 face spot security.

Negli altri aeroporti del mondo - Tutto ciò è già realtà al terminal 4 dell'aeroporto di Singapore, dove con check-in automatizzato al chiosco, il self bag drop (dal 2020 anche a Malpensa tutti i 21 banchi saranno senza operatore: il passeggero, con check-in online, porrà il suo bagaglio sul nastro e lo etichetterà; 8 le postazioni a Linate), imbarco tutto automatico senza contatto umano.

In Europa, da mesi alcune compagnie sperimentano queste novità: ad Helsinki prova Finnair con il riconoscimento facciale; all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi stessi controlli di sicurezza, mentre la compagnia aerea olandese Klm sperimenterà a Fiumicino ciò che è già realtà all'aeroporto Schiphol di Amsterdam.