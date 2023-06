Un algoritmo prevede il cambio di casacca dei parlamentari

Come è stato sviluppato l'algoritmo

In una nota la Sant'Anna ha spiegato come il gruppo di ricerca guidato da Nicolò Minghetti abbia indagato la relazione esistente tra le votazioni espresse alla Camera e le dinamiche di cambiamento di gruppo parlamentare nelle ultime due legislature (quelle del 2013-2018 e del 2018-2022), fondando la ricerca sulla combinazione di due fattori: gli algoritmi di apprendimento automatico e la possibilità di allenarli e testarli sui dati delle votazioni espresse e rese pubbliche grazie alla sua piattaforma di pubblicazione e condivisione di Linked open data. I risultati ottenuti indicano che l'algoritmo è stato in grado di distinguere con buona accuratezza tra i deputati in procinto di cambiare gruppo e coloro che vi resteranno, evidenziando soprattutto due elementi che predicono con molte settimane di anticipo l'uscita dal gruppo parlamentare: la maggiore inclinazione a partecipare a votazioni segrete rispetto ai colleghi e il livello di concordanza tra le votazioni del deputato e quelle della maggioranza del gruppo di appartenenza, poiché il deputato tende a votare progressivamente meno in linea con la posizione del gruppo che sta per abbandonare.