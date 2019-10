Twitter vieta tutti gli spot politici e Wall Street non apprezza

"Abbiamo preso la decisione di bloccare tutte le inserzioni pubblicitarie politiche a livello globale", ha annunciato Twitter e subito il titolo perde il 2,28% a Wall Street nelle contrattazioni after hours. "Questo non ha nulla a che fare con la libertà di espressione", ha affermato l'A.d. del social network Jack Dorsey.

"La pubblicità su Internet è molto potente ed efficace, ma comporta significativi rischi politici laddove può essere usata per influenzare voti", afferma Jack Dorsey,

"Questo non ha nulla a che fare con la libertà di espressione. Ha a che fare con il pagare" per raggiungere il pubblico più ampio possibile e "questo ha significative ramificazioni che l'architettura democratica di oggi potrebbe non essere in grado di gestire", aggiunge.

Wall Street non prende bene la decisione di vietare tutte le inserzioni pubblicitarie politiche sul social network dei cinguettii e i titoli Twitter arrivano a perdere nelle contrattazioni after hours il 2,28%.