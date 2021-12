Twitter rimuoverà foto e video online se violano la privacy

Come precisato da Twitter in un posto sul blog, "l'uso improprio dei media può colpire tutti, ma con effetti sproporzionati su donne, attivisti, dissidenti e membri delle comunità minoritarie".

Gli utenti potranno chiedere la rimozione di contenuti Chiunque potrà richiedere la rimozione delle proprie immagini se dovessero comparire, senza alcun consenso, all'interno di foto o di video. In questo modo, si cerca di prevenire eventuali molestie o invasioni della privacy, con lo scopo di tutelare soprattutto le minoranze.

Processo di revisione delle richieste analizzato di volta in volta Il blog dettaglia poi meglio il funzionamento, che non interesserà personaggi pubblici, e di norma gli utenti con una spunta blu, tranne casi evidenti di invasione nella sfera privata. Inoltre, il processo di revisione delle richieste di rimozione non potrà essere standard ma analizzato di volta in volta. Non è detto dunque che la cancellazione di una foto sia al pari di quella di una immagine simile, se inserita in un contesto di interesse pubblico. "Valuteremo le cose nell'ambito in cui sono condivise, quindi incoraggerei le persone a non trarre troppe conclusioni da casi analoghi che ci vedranno protagonisti", ha affermato il portavoce di Twitter, Trenton Kennedy, in un'intervista a The Verge.