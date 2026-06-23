L'allarme di Palazzo Chigi: "In corso tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani a nome del sottosegretario Mantovano"

"In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano". È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. "I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere 'accordi di riservatezza' o a inviare somme di denaro, con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. In altri casi l'obiettivo è acquisire dati e informazioni sensibili dello stesso destinatario, come la firma olografa del vertice di un'azienda, che in un secondo momento viene utilizzata per ingannare dipendenti o clienti e ottenere trasferimenti di denaro", si legge nella nota.