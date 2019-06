Tgcom24.it è la prima fonte di informazione online degli italiani

MEDIASET PRIMA FONTE TELEVISIVA - In controtendenza rispetto agli altri paesi analizzati dal report, i telespettatori italiani sono più stabili: oltre la metà del campione (il 58%) utilizza il piccolo schermo settimanalmente per conoscere le notizie, anche se lo smartphone è ora il principale dispositivo utilizzato per reperire notizie online. Nel panorama televisivo, il complesso delle testate Mediaset (Tgcom24, Tg4, Tg5, Studio Aperto) è stato la prima fonte di news, con una preferenza settimanale aggregata del 74%.



NELL'ERA DELLE FAKE NEWS I LETTORI PREMIANO I SITI AFFIDABILI E GRATUITI - In un quadro di "continuo indebolimento del settore dei giornali stampati", l'informazione online cresce e si rafforza anche se lo spettro delle fake news spinge un numero crescente di persone a selezionare le fonti più tradizionali e affidabili. "La fiducia nelle notizie è particolarmente bassa" scrive il Reuters Institute, anche se "resta molto bassa la disponibilità degli italiani a pagare per leggere le notizie sui siti (lo fanno solo il 9% degli italiani). Il social il più usato per le news è Facebook, seguito da WhatsApp e Youtube.



GLI ARGOMENTI PIÙ SEGUITI DAI MEDIA ITALIANI - Nell'ultimo anno, a dominare le pagine di siti e tg sono stati i temi relativi all'immigrazione, alla formazione del governo e al rapporto tra i partiti della coalizione di governo. Il 2018 è stato anche l'anno del grande boom dei social come strumento politico: "I post sui social media, in particolare i live stream di Facebook, sono stati intensamente utilizzati dai leader del Movimento Cinque stelle e dalla Lega per diffondere messaggi antielitari e anti-migranti, nonché per condividere momenti della loro vita personale e familiare. Con oltre 3,5 milioni di follower, Matteo Salvini ha la più grande platea di qualsiasi politico europeo. I social media sono stati spesso usati per attaccare i giornalisti italiani".