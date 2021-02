Telegram "sfida" WhatsApp: ora si possono importare chat, foto e video

Con il cambiamento delle regole della privacy da parte di Whatsapp (che entreranno in in vigore il 15 maggio), molti utenti si sono sentiti traditi e hanno iniziato a virare sui concorrenti, Telegram in testa. L'app di messaggistica istantanea con l'icona bianca e celeste ha iniziato a implementare nuove funzioni, tra cui la possibilità di importare le conversazioni presenti su WhatsApp. Una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva, visto che gli utenti di Whatsapp sono riluttanti a cambiare app proprio per non perdere l'archivio delle chat con i propri contatti.

Leggi Anche WhatsApp e i nuovi accordi sulla privacy, ecco perché per gli utenti europei non cambia nulla

Come si esportano le chat da Whatsapp a Telegram - Agli utenti Android per esportare una chat basta aprire WhatsApp, cliccare su uno dei contatti, premere sui tre puntini in verticale che si trovano vicino all'icona del telefono, selezionare prima "Altro" e poi "Esporta Chat", quindi cliccare su Telegram.

Per gli utenti Apple la procedura è invece leggermente diversa: dopo aver aperto una chat, si deve cliccare in alto dove si trova l'icona del contatto, selezionare "Esporta Chat" e indicare Telegram come destinazione delle conversazioni e dei file scambiati.

Leggi Anche Telegram down, malfunzionamenti per il servizio di messaggistica

Per trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp a Telegram, è necessario avere installato le ultime versioni di entrambe le app. Non esiste ancora un modo per importare più conversazioni contemporaneamente, quindi bisognerà pazientemente far migrare una chat alla volta.