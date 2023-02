Telecomunicazioni, l'Ue spinge l'acceleratore su 5G e fibra ottica

L'Ue ha approvato l'uso del 5G in volo

In questo quadro di innovazione, a novembre, la Commissione europea aveva approvato l'uso del 5G anche in volo. Une vera e propria rivoluzione, salutata dal commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton. "Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee - aveva evidenziato Thierry Breton -. Il cielo non è più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità".