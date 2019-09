Apple lancia nuovi iPhone e spinge su servizi low cost

L'evento Apple di presentazione dei nuovi iPhone inizia subito mettendo l'accento sui servizi: Apple Arcade per i giochi e Tv Plus per i contenuti originali in streaming, in concorrenza a Netflix, Amazon e tra poco anche Disney. Apple Arcade, servizio in streaming per i videogiochi sarà disponibile dal 19 settembre in 150 paesi nel mondo a 4,99 dollari la mese e prevede un mese di prova. Prevede nell'offerta iniziale 100 giochi. Apple Tv Plus, servizio in streaming di contenuti originali per cinema e tv, sarà invece disponibile dal 1 novembre a 4,90 dollari al mese e disponibile in 100 paesi nel mondo. E chi acquista l'iPhone avrà Apple Tv gratuito per un anno.

