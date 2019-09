Diretta streaming dal canale Youtube 10 settembre 2019 09:49 Apple, al via alle 19 (ora italiana) la presentazione dei nuovi iPhone 11 Saranno tre i modelli del nuovo melafonino. Sul palco attesi anche i nuovi servizi di streaming video Tv+ e la piattaforma di gioco Arcade

Mancano poche ore all’evento Apple dove la casa di Cupertino svelerà la futura generazione di iPhone. Alle 19, ora italiana, si alzerà il sipario sullo Steve Jobs Theatre in California. “By innovation only” è il nome del keynote. Tra le novità in scaletta, probabile il lancio (con data ancora da decidere) dei servizi Tv+ e Arcade. Per assistere alla presentazione in streaming, basterà collegarsi al canale Yotubue ufficiale di Apple.

L’iPhone si fa in tre - Due top di gamma e una versione con specifiche tecniche leggermente inferiori. Nel settore telefonia, Apple porta avanti il trend degli ultimi anni presentando sul palco del keynote tre nuovi dispositivi. La prima novità che salta all’occhio dell’iPhone 11 Pro è la tripla fotocamera con disposizione a piramide. Una soluzione molto criticata a livello estetico, che potrebbe però portare grandi novità come la lente grandangolare o la capacità di estrapolare un soggetto in tempo reale durante le riprese. Quasi certa inoltre è la presenza di un sistema di sblocco Face ID migliorato, più veloce e in grado (si spera) di funzionare anche con il telefono appoggiato su una superficie orizzontale. iPhone 11 Pro Max presenterà le stesse caratteristiche del fratello “minore”, con uno schermo maggiorato da 6,5 pollici (anziché i 5,8 del modello “standard”). iPhone 11 sarà infine l’erede dell’iPhone XR, che riprenderà la denominazione classica della casa di Cupertino. Avrà in comune con gli altri due modelli la maggior parte delle caratteristiche, fatta eccezione per la fotocamera, che si limita ad un doppio obiettivo, e lo schermo Lcd al posto del più performante Oled. La data di uscita per tutti e tre i modelli è prevista in Italia per il 20 settembre, una settimana dopo il lancio.

Tv e videogame, i nuovi servizi della Mela - Come ogni keynote, Apple dedicherà parte di questo evento ai nuovi servizi offerti ai propri utenti. Tra questi, l’attesa maggiore è riservata al lancio di Apple Tv+: il servizio di streaming, che sarà disponibile sui sistemi Apple Tv, era già stato presentato a marzo 2019. L’altra novità pre-annunciata da Cupertino è il servizio Arcade, una piattaforma di gaming disponibile su abbonamento. Anche questo debutto, previsto “in autunno”, potrebbe arrivare nell’evento di questa sera.