Samsung svela lo smartphone pieghevole che diventa un tablet

E’ un tablet ed è un cellulare allo stesso tempo. Samsung ha svelato il suo primo smartphone pieghevole . Da tempo se ne parlava, ma finalmente l’azienda coreana ha portato davanti alle telecamere un prototipo di dispositivo che può cambiare la sua forma. L’Infinity Flex Display entrerà in produzione nel giro di alcuni mesi ma ancora non si sa quando arriverà sugli scaffali. Sarà supportato da Android.

Sistema operativoSecondo quanto spiegato alla conferenza degli sviluppatori in corso a San Francisco, lo schermo permetterà di mantenere la stessa visuale in entrambe le configurazioni, consentendo all’utente di passare dall’una all’altra senza soluzione di continuità. Per fare questo, però, occorrerà un sistema operativo all’altezza. Nel corso dello stesso evento il vicepresidente di Google, Dave Burke, ha annunciato che i loro ingegneri stanno lavorando per ottimizzare il sistema Android per “sfruttare il fattore forma”. Ha evidenziato che le applicazioni dovranno adattarsi alle dimensioni del display chiuso e aperto, con una modalità simile a quando si gira lo smartphone da verticale a orizzontale mentre, ad esempio, si guarda un video. Tra le novità annunciate, l'assistente vocale Bixby di Samsung entrerà nelle app terze e nei prossimi mesi parlerà italiano e altre quattro lingue: spagnolo, francese, tedesco e inglese britannico.