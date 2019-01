Nuovo aggiornamento di WhatsApp, sarà possibile l’"inoltra" solo per 5 chat

Inoltrare un messaggio su WhatsApp non è sempre un’azione così innocua. Per questo Facebook Inc., proprietaria dell’app di messaggistica istantanea, ha deciso di porre un limite: non si potrà inoltrare lo stesso messaggio a più di 5 chat , mentre fino a ora un contenuto poteva essere re-inviato fino a 20 volte.

L’annuncio è arrivato da Giacarta, dove Victoria Grand, vicepresidente per le politiche e le comunicazioni di WhatsApp, ha spiegato gli ultimi aggiornamenti in arrivo in tutto il mondo. Il motivo di questi cambiamenti è da ricercare nella lotta di Facebook alle fake news. Infatti, con questo nuovo limite la diffusione delle notizie sarà più lenta e meno immediata. Verrà quindi ostacolata la formazione delle catene di Sant’Antonio, che spesso invadono le chat. Su WhatsApp la strategia anti-fake news era già stata avviata introducendo la scritta “inoltrato” per ogni messaggio che viene re-inviato, per segnalare agli utenti che il contenuto non è originale.



Il primo paese a sperimentare questo cambiamento è stato l’India, dove si inoltra il più alto numero di messaggi e foto. Qui verrà anche eliminato il tasto di inoltro rapido che compare in ogni chat.