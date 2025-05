Arrivano in Italia i Nuance Audio Glasses di EssilorLuxottica, gli occhiali che fanno sentire

Un nuovo standard per i dispositivi medici

Classificati come dispositivi medici di classe IIa nell’Unione Europea e approvati dalla FDA negli Stati Uniti, i Nuance Audio Glasses rappresentano una nuova frontiera per chi cerca una soluzione integrata e discreta per migliorare la propria qualità della vita, senza rinunciare a stile, comfort e funzionalità. Disponibili in due modelli (Square e Panthos), tre misure e due colorazioni, gli occhiali possono essere dotati di qualsiasi tipo di lente.