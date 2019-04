Nella Giornata del Fact Checking i consigli per difendersi dalle bufale e uno spot firmato Mediaset

Una giornata per riappropriarsi delle notizie autentiche e per imparare a usare gli strumenti utili a smascherare le bufale: nasce con questa intenzione il "Fact Checking Day" , la Giornata mondiale contro la disinformazione fissata per il 2 aprile dal Poynter’s International Fact Checking Network . Un appuntamento al quale aderisce anche Mediaset che sulle proprie reti trasmetterà uno spot dedicato: "Oggi 2 aprile 2019 è la Giornata mondiale contro le Fake news, le false notizie spacciate su Internet. E Mediaset è in prima fila. Perché tutta la nostra informazione, in tv e online, è verificata e garantita. Potete fidarvi. Mediaset ha a cuore il futuro".

L'iniziativa è promossa dall'International Fact-Checking Network in collaborazioni con diverse organizzazioni impegnate a livello mondiale in operazioni di verifica delle notizie. Il 2 aprile sarà possibile seguire il dibattito mondiale sul tema attraverso hashtag e profili dedicati: @factchecknet, #FactcheckingDay e #FactCheckIt.



L'attività di controllo su quanto circola in Rete non può essere, però, delegata in esclusiva agli operatori professionali dell'informazione. Un accurato ecosistema richiede a tutti i componenti di fare la propria parte. Per questo in occasione della ricorrenza si prova a sensibilizzare tutti gli utenti a fruire le notizie con spirito critico.



Sette i consigli che l'International Fact-Checking Network destina ai lettori di tutto il mondo attraverso un fumetto realizzato da Aos Fatos: