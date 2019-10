Nasce il consorzio per Libra, la criptovaluta di Facebook

Del gruppo di aziende che avrebbero dovuto firmare l'atto costitutivo, alcune si sono sfilate all' ultimo momento. E sono defezioni di peso: Paypal, eBay, Visa, Mastercard e Booking. Per questa ragione a Ginevra al meeting inaugurale della "Libra Association", il consorzio che si occuperà della criptovaluta, si è registrata la partecipazione dei rappresentanti di solo 21 società. Tra queste nomi eccellenti quali Uber, Lift, Vodafone, Iliad, Spotify, Coinbase e delle società di venture capital hanno confermato il loro coinvolgimento diventando i membri iniziali di "Libra Council", che si occuperà della governance della associazione.

Ma non è questa l'unica ragione che potrebbe causare ritardi alla data fissata dal fondatore di Facebook per la circolazione della valuta virtuale, E' il vicepresidente della società a dichiararlo in un'intervista al Financial Times. "Il quadro normativo è ancora molto incerto - ammette Dante Disparte -. Abbiamo la necessità di avere le approvazioni regolamentari e queste potrebbero non arrivare in tempo. Ma il lancio della nostra criptovaluta si farà".