Nadia Toffa, Notre Dame e le sardine: ecco le ricerche degli italiani su Google nel 2019

Nadia Toffa e Notre Dame sono le parole emergenti dell'anno per gli italiani su Google . La conduttrice de Le Iene, morta ad agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro , è anche in cima alla lista dei personaggi del 2019, seguita da Luke Perry e Mia Martini . La domanda più digitata dagli utenti del motore di ricerca nel corso dell'anno è " perché è caduto il governo ", ma anche " perché si chiamano sardine " riferito al movimento che sta riempiendo le piazze italiane.

I dati sulle ricerche degli italiani nel 2019 confermano per il terzo anno consecutivo la grande attenzione degli italiani per Nadia Toffa. E' dal 2017, anno in cui rese pubblica la sua malattia, che catalizza l'attenzione degli utenti. Nella lista delle parole emergenti di Google c'è anche Notre Dame, la cattedrale di Parigi devastata da un incendio il 15 aprile 2019.

Nella top 10 seguono Sanremo, le Elezioni europee e l'attore Luke Perry, morto il 4 marzo e noto per aver recitato nella serie televisiva Beverly Hills 90210. Poi il governo, Joker, personaggio del film interpretato da Joquin Phoenix che ha vinto Il Leone d'Oro a Venezia, Mia Martini, Mahmood (che ha vinto il festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi) e il personaggio dei fumetti Thanos.



Tra le ricerche più curiose, segno dei tempi, come fare domanda per navigator (la nuova figura professionale prevista nel decreto del Reddito di cittadinanza per aiutare i cittadini a trovare un lavoro) e cosa significa Macchu Picchu. La meta di vacanze al top è Zanzibar, seguita da Croazia e Sardegna, mentre la ricetta emergente è di nuovo la pastiera napoletana.