Sviluppa un sito di tracciamento mondiale del Covid-19, teenager rifiuta 8 milioni di dollari: "Non voglio approfittare"

A 17enne è diventato famoso in tutto il mondo per il suo sito di tracciamento del Covid-19 e di aggiornamento in tempo reale della sua diffusione, creato già a dicembre 2019. Ma il business non è il suo mestiere. Per questo Avi Schiffmann, studente dello Stato di Washington, ha rifiutato 8 milioni di dollari che gli erano stati offerti in cambio della sua creatura (ncov2019.live), che oggi conta 30 milioni di utenti giornalieri. "Non voglio approfittarne", ha dichiarato. Dopo aver detto no anche a un posto alla Microsoft e a una pioggia di investimenti pubblicitari.