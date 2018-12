Instagram, il premier indiano Modi il leader mondiale più seguito

Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, è molto indietro nella classifica generale, potendo contare su appena 288 mila follower, ma è ottavo in quella relativa ai leader europei. È stato citato per la particolarità della sua foto di maggior successo, che lo ritrae nel suo paese natale, Volturara Appula, mentre palleggia vestito in giacca e cravatta. Tra gli europei, dopo la famiglia reale britannica, il presidente francese Emmanuel Macron (1,2 milioni di follower) e la cancelliera tedesca Angela Merkel (763mila). La classifica comprende solo i capi di Stato e di governo e per questo non compare il nostro politico più seguito su Instagram: con un milione di seguaci il ministro Salvini sarebbe terzo nella classifica continentale.